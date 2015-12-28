Подберезкин: «Очень рад, что перешел в такой клуб»

Новоиспеченный футболист «Краснодара» Вячеслав Подберезкин прокомментировал свое решение покинуть Екатеринбург и переехать на юг России. Полузащитник отметил, что ему всегда нравился футбол, в который играют «быки».

«Очень рад, что перешел в такой клуб. До этого много слышал о нем, причем только с хорошей стороны. Мне всегда импонировал тот футбол, в который играет команда. Считаю, что полтора года, проведенные в Екатеринбурге, мне очень многое дали. Хотел бы поблагодарить президента «Урала», главного тренера и предыдущего наставника Тарханова за доверие, а также агентов за профессионализм и поддержку. Кроме того, большое спасибо болельщикам «Урала», – сказал полузащитник.

Напомним, что Подберезкин подписал с «Краснодаром» контракт на 4,5 года.