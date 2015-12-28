Подберезкин станет игроком «Краснодара» в январе

Футбольный комментатор Нобель Арустамян анонсировал переход полузащитника «Урала» Вячеслава Подберезкина в «Краснодар» в январе 2016-го года. По словам комментатора, футболист уже расторг контракт «Уралом».

«Подберезкин все же игрок «Краснодара» уже с января. Футболист расторг контракт с «Уралом» и подписал 4-летний договор с краснодарской командой», — сообщил Арустамян на своей странице в «Твиттере».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги хавбек сыграл за «Урал» 13 матчей, в которых забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.