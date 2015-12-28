Рахимов: «Может, «Тереку» Широков пригодился бы»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов признался, что полузащитник «Спартака» Роман Широков может пригодиться его команде.

«Может быть, и нам пригодился бы Рома Широков. Но, опять-таки, у нас на этой позиции играет Олег Иванов. Если опускать Рому ниже, то здесь в «Тереке» есть Адилсон, Кузяев, Пирис. Я все-таки считаю, что он в большей степени атакующий игрок, который имеет высокий уровень интеллекта и креативности. Более оборонительная позиция, наверное, не для Широкова", - сказал Рахимов.