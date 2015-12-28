Агент: «К Ярмоленко есть большой интерес»

Вадим Шаблий, агент нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, рассказал, что к его клиенту проявляют большой интерес клубы из Европы.

«К Ярмоленко есть большой интерес. Его будущее будет решать президент киевлян. Если всех все устроит, возможно, Андрей перейдет в другой клуб. На данный момент он игрок «Динамо», думает о сборах, о команде. Андрей — лучший футболист года в киевском клубе. Он и в сборной хорошо сыграл. Этот год он может занести себе в актив. Дай бог ему здоровья, чтобы травмы миновали его. Он будет прогрессировать, играть все лучше», — сказал Шаблий в интервью «Динамомании».