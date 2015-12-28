Дзюба стал лидером по популярности среди российских футболистов

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вышел в лидеры по популярности среди российских футболистов. Подобный вывод был сделан после анализа списка от компании «Медиалогия», состоящего из 30-ти тысяч источников, в которых учитывалось количество упоминаний игрока и их характер, цитирование и иные показатели. Первое место досталось Дзюбе, на втором расположился его экс-партнер Александр Кержаков, перешедший на правах аренды в «Цюрих», а замкнул тройку призеров еще один бывший зенитовец Роман Широков, выступающий в настоящее время за «Спартак».

Отметим присутствие в первой десятке еще двоих игроков сине-бело-голубых – хавбека Олега Шатова и голкипера Юрия Лодыгина.