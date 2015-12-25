Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Неймара

Вероятный будущий наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет видеть в английском клубе нападающего "Барселоны" Неймара.

Гвардиола намерен усилить атакующую линию "Манчестер Сити", так как считает ее недостаточно сильной. Приоритетом для Гвардиолы является Неймар. Впрочем, приобрести Неймара будет очень непросто. Сумма отступных в контракте форварда составляет 180 миллионов евро. При этом, каталонцы намерены продлить Неймара и увеличить эту сумму.

Ранее сообщалось, что Неймара также хотят купить "Манчестер Юнайтед", "Реал" и ПСЖ. Напомним, что сейчас Гвардиола тренирует "Баварию", но покинет клуб летом.