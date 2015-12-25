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    Бубнов: «Считаю Бердыева тренером года в России»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал, по его мнению, команду и тренера, которые заслужили носить звание лучших в России по итогам уходящего года.

    «Команда года в России – «Краснодар», который выиграл бронзу предыдущего первенства и теперь имеет хорошую стартовую позицию, чтобы как минимум повторить этот успех. Кроме того, команда Олега Кононова уверенно выступает в Лиге Европы, а ее игра, несмотря на спад в конце лета — начале осени, большую часть времени радовала глаз. Тренер года в России – Курбан Бердыев, в мире – Луис Энрике», – сказа Бубнов.

    В текущем сезоне «Краснодар» после 18-ти туров расположился на пятой позиции в таблице РФПЛ с отставанием от лидера ЦСКА в семь очков. Также «горожане» с успехом преодолели групповой этап Лиги Европы и вышли в плей-офф турнира, где им предстоит сыграть с пражской «Спартой».

    Источник: Sportbox.ru

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    25.12.2015 16:33
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    monah-10
    1451050861
    За Бердыева!
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    castromen
    1451054344
    Виват Бекиич!!!
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    Серёга-Динамовец
    1451056749
    Однозначно,Слуцкий второй.
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    erma
    1451059666
    В кои-то веки Бубнов попал в точку. Я бы даже сказал "Тренер десятилетия". Бердыев лепит пули из г. на постоянной основе.
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    kanav67
    1451066485
    Бубнов хоть себя пусть считает лучшим тренером года. Но люди, разбирающиеся в этом деле, признали лучшим Слуцкого ( первое место в РФПЛ ЦСКА + выход в группу ЛЧ + выход сборной на ЧЕ-16). Я думаю , что в сумме это перевешивает достижения Бердыева
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    Zeff
    1451069759
    Правильно. Слуцкий не тренер.
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    ologreds
    1694996527
    numo453036
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