Кержаков: «Звали в Англию, но не хватило 3 матчей за сборную»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своем предстоящем переходе в швейцарский "Цюрих".

"Напрямую пообщаться с тренером "Цюриха" Сами Хююпя не удалось, только посредством интернета. Да и то я бы не называл это глубоким общением. Я увидел его письмо, в котором финский специалист поприветствовал меня и признался, что еще в свою бытность главным тренером "Байера" хотел меня пригласить в свою команду.

Предложение швейцарского клуба было практически первым, но не единственным. Были предложения из разных стран – команды, естественно, называть не буду. Скажу лишь, что в самом начале мною интересовался клуб из английской премьер-лиги. Но для того, чтобы оформить рабочую визу, мне не хватило трех игр за национальную сборную. Поэтому этот вариант не рассматривался", – сказал Кержаков.

Напомним, что Кержаков перейдет в "Цюрих" на правах аренды, которая рассчитана до лета 2016 года.