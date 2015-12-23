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  • Кержаков: «Звали в Англию, но не хватило 3 матчей за сборную»

Кержаков: «Звали в Англию, но не хватило 3 матчей за сборную»

23 декабря 2015, 19:53
33

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своем предстоящем переходе в швейцарский "Цюрих".

"Напрямую пообщаться с тренером "Цюриха" Сами Хююпя не удалось, только посредством интернета. Да и то я бы не называл это глубоким общением. Я увидел его письмо, в котором финский специалист поприветствовал меня и признался, что еще в свою бытность главным тренером "Байера" хотел меня пригласить в свою команду.

Предложение швейцарского клуба было практически первым, но не единственным. Были предложения из разных стран – команды, естественно, называть не буду. Скажу лишь, что в самом начале мною интересовался клуб из английской премьер-лиги. Но для того, чтобы оформить рабочую визу, мне не хватило трех игр за национальную сборную. Поэтому этот вариант не рассматривался", – сказал Кержаков.

Напомним, что Кержаков перейдет в "Цюрих" на правах аренды, которая рассчитана до лета 2016 года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Цюрих Кержаков Александр
Комментарии (33)
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Лыков
1450893656
В деле мы его видели
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Schicko_008
1450894745
Александр Кержаков (33 года), 194 гола за клубы, 30 голов за сборную, итого: 224 гола за карьеру. Для сравнения из ныне играющих: Кака (33 года), 194 + 29 = 223 Кураньи (33 года), 200 +19 = 219 Робиньо (31 год) 196 + 30 = 226 Адебайор (31 год) 176 + 29 = 205 Роббен (31 год) 176 + 28 = 204 Савиола (34 года) 213 + 11 = 224 Анелька (36 лет) 210 +14 = 224 Крауч (34 года) 186 + 22 = 208 Паласио (33 года) 199 + 3 = 202
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DIDI 23
1450905112
Вот он барьер для гастарбайтеров: Количество игр сыгранных за сборную свой страны. А, мы весь хлам скупаем.
Ответить
Fandorine
1450939264
Мог бы 3 гола в FIFA16 добрать.
Ответить
KuPe4iK
1450963779
Если ему не хватило,то Кокорину и мечтать
Ответить
nim-
1451074500
Жаль Кержа.
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