«Зенит» рассматривает возможность подписания Нойштедтера

Полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер может продолжить свою карьеру в «Зените».

Сегодня Нойштедтер прибыл в Москву, и этот визит, по словам самого футболиста, связан исключительно с личными делами и отдыхом. Однако сообщается, что представители игрока проводят консультации о его будущем.

По информации источника, «Зенит» может подписать Нойштедтера уже в зимнее трансферное окно. Это может произойти в том случае, если будет продан Аксель Витсель, которым активно интересуется «Милан».

В нынешнем сезоне Нойштедтер сыграл за «Шальке» 13 матчей в Бундеслиге, одну игру в Кубке Германии и пять встреч в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро, а действующий контракт игрока истекает летом 2016 года.