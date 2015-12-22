Ловчев: «Видич – это лидер на поле, способный выстроить оборону»

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий относительно вероятного возвращения в стан красно-белых защитника «Интера» Неманьи Видича.

«Это неоднозначный трансфер, если, конечно, за этим что-то конкретное стоит. Не буду сейчас говорить об опыте футболиста и любви к нему болельщика – это само собой разумеющееся. Понятно, что с Неманьей знаком нынешний главный тренер «Спартака» и это один из факторов, который может способствовать возвращению. Для меня принципиально важны две составляющие. Во-первых, Видич – это лидер на поле, это человек, который способен выстроить оборону сам и которого будут слушать и делать так, как он скажет. А для обороны, и в целом для команды наличие такого футболиста, который словами и делом говорит, что он отвечает за результат, крайне важно. Посмотреть на связку Боккетти – Видич было бы очень интересно. К сожалению, при всей своей квалификации, Боккетти лидером обороны стать не может.

Но есть и отрицательный момент, и он крайне важен: Видич не играл полгода, для игрока в возрасте это колоссальный срок. Что там у него со здоровьем? «Спартаку» нужно сохранять место в зоне еврокубков, команде нужен игрок здоровый, который мог бы помочь в ближайших 12-ти матчах чемпионата», – сказал Ловчев.

Напомним, что ранее агент сербского футболиста заявил о заинтересованности «Спартака» в услугах Видича. В составе красно-белых игрок завоевывал серебряные медали чемпионата России в период своего выступления за клуб с 2004-го по 2006-й годы.