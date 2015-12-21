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    • Ловчев: «Краснодар» может стать хорошим вариантом для Габулова»

    Ловчев: «Краснодар» может стать хорошим вариантом для Габулова»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал свой комментарий по поводу появившейся информации, что «Краснодар» рассматривает возможность приглашения вратаря «Динамо» Владимира Габулова, контракт которого с бело-голубыми заканчивается летом 2016-го года. Напомним, голкипер пока не спешит подписывать новое соглашение с динамовцами.

    «Краснодару» нужен вратарь, Дикань не молод. У команды довольно сложная весна, с учетом матчей Лиги Европы и сообщения о том, что клуб интересуется тем или иным вратарем, появляются раз за разом. Этот клуб хорош для футболистов, там умеют создать микроклимат, игроки положительно отзываются, так что, если у Габулова действительно есть оттуда предложение, это может стать хорошим вариантом для игрока, потому что «Динамо» предстоит выходить из финансового кризиса еще не один год. А «Краснодар», очень может быть, уже в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Другое дело, что клуб, похоже, интересуется и Беленовым из «Кубани», и этот вратарь видится мне посильнее.

    А для «Динамо» Габулов может быть потерей. Конечно, есть Антон Шунин, но, если не ошибаюсь, в этом чемпионате он не играл и непонятно, в какой форме», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.12.2015 01:53
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    Комментарии (2)
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    Zeff
    1450677964
    Шунин, большая потеря для футбола. Не вратарь и был конечно, но та симуляция в матче с Зенитом, даром не прошла.
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    ologreds
    1694996555
    numo452593
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