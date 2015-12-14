Глеб: «Хотел остаться в Германии, обожаю Рим, но Минск – самый комфортный город из тех, где бывал»

Полузащитник БАТЭ и бывший игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб считает Минск лучшим городом из тех, в которых он жил.

"Когда играл в Германии, казалось, что останусь в этой стране навсегда. Меня там устраивало абсолютно все. Всегда нравилась Италия, за ее расслабленность и неспешность. Обожаю Рим и Флоренцию. Лондон, конечно, великий город, там отлично можно провести время, но жить в нем после футбола не смог бы. Чем бы я там занимался?



Так что Минск вне конкуренции. Любому скажу, что это самый комфортный город для жизни из тех, в которых бывал. Это правда, а не комплимент месту, где я родился и вырос», — цитирует Глеба «Прессбол».