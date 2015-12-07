Хендрикс: «Нас ждет очень сложная игра с ЦСКА»

Защитник ПСВ Йоррит Хендрикс призвал своих партнеров по команде серьезнее отнестись к контратакам со стороны ЦСКА в завтрашнем матче.

«Нас ждет очень сложная игра. Соперник накажет нас, если мы сделаем какие-нибудь ошибки. Нам нужно постараться избежать контратак армейцев, которые могут быть очень опасны. Для нас многое стоит на кону. Мы будем играть на победу.

Мы сфокусированы на своем выступлении, но, конечно же, наш выход из группы пошел бы на пользу всему голландскому футболу. Мы готовы к завтрашнему поединку. Мы знаем, что от нас требуется», - заявил Хендрикс.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.