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    • КДК оштрафует «Спартак» за использование фанатами пиротехники

    КДК оштрафует «Спартак» за использование фанатами пиротехники

    Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение оштрафовать «Спартак» на 120 тысяч рублей.

    «В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 (сто тысяч) рублей;

    – В соответствии с частью 1 статьи 113 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 Приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 (двадцать тысяч) рублей».

    Так же будут оштрафованы «Анжи», «Рубин» и «Динамо».

    Источник: РФС

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    02.12.2015 16:39
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