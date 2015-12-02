КДК оштрафует «Спартак» за использование фанатами пиротехники

Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение оштрафовать «Спартак» на 120 тысяч рублей.

«В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 (сто тысяч) рублей;

– В соответствии с частью 1 статьи 113 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 Приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 (двадцать тысяч) рублей».

Так же будут оштрафованы «Анжи», «Рубин» и «Динамо».