Агент Юрченко: «Есть диалог с тремя топ-клубами РФПЛ»

Агент вратаря «Уфы» Давида Юрченко Алексей Скородед ответил на вопросы о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента. Напомним, ранее появлялась информация о том, что Юрченко попал в сферу интересов «Спартака».

– Юрченко сватают в «Спартак». Как прокомментируете?

– Тут вот какой вопрос. У Давида летом кончается контракт. По регламенту мы до января 2016 года не имеем права разглашать подобные вещи: переговоры, разговоры, интересы. Я могу только сказать, что есть диалог с тремя топ-клубами РФПЛ.

– В предыдущие трансферные окна, по словам генерального директора «Уфы», в клуб уже обращались топовые команды РФПЛ по поводу Юрченко. Что тогда не получилось?

– Наверное, не договорились по цене, потому что летом Давид станет свободным агентом.

– Юрченко готов к конкуренции в топ-клубе?

– Играть в топ-клубе и в команде, которая борется за выживание в РФПЛ – это две разные вещи. Естественно, Давид, как нормальный спортсмен, хочет выступать в команде, борющейся за трофеи.

– Юрченко не боится конкуренции, например, с вратарем сборной Артемом Ребровым?

– Нет, не боится ни с Лодыгиным, ни с Акинфеевым, ни с Ребровым. Ни с кем не боится, – говорит Скородед.