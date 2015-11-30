Болельщики «Зенита» смогут попасть на матч с «Гентом»

Фанаты петербургского «Зенита» смогут посетить матч Лиги чемпионов с «Гентом». Полиция Гента готова обеспечить порядок на встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего порядок будут обеспечивать 300 местных полицейских.

«Полиция Гента дала добро на приезд российских фанатов «Зенита» в Гент, это уже решено. Сейчас глава полиции проводит встречу с мэром Гента. Фанаты из России, которые приедут в Гент, смогут попасть на стадион. Матч с «Зенитом» полиция оценила как матч повышенного риска. Порядок обеспечат около 300 полицейских», – рассказал комиссар полиции и координатор по футболу Гента Патрик Термон.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Гент» – «Зенит» состоится в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.