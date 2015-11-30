Юрченко ничего не знает об интересе «Спартака»

Глава пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, что голкипер команды Давид Юрченко ничего не знает об интересе к своей персоне со стороны «Спартака».

«Я с ним разговаривал сегодня. Он ничего не слышал об этом. К нему никто не обращался. Бывает агент стоимость повышает футболиста. Разные бывают случаи, но в клубе ничего не слышали о внимании «Спартака», – заявил Тыртышный.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе к вратарю «Уфы» со стороны столичного «Спартака».