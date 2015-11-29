«Марсель» – «Монако». Смотреть онлайн

«Марсель» после смены главного тренера постепенно набирает ход и продолжает свое возвращение в группу лидеров французского футбола. В пяти последних матчах команда испанца Мичела одержала четыре победы. «Монако», сделав ставку на молодых, пока не может похвастаться стабильностью и находится не в самой лучшей форме на этом отрезке сезона. Но будут ли учитываться все эти факторы, когда футболисты выйдут сегодня на зеленое поле «Велодрома»?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Не пропустите!