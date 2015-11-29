Колосков: «Мэр Гента не имеет права вмешиваться в дела УЕФА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о том, что местные власти не в праве вмешиваться в проведение матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Гентом» и «Зенитом».

– Мэр Гента, конечно, не имеет права вмешиваться в дела УЕФА. Кроме УЕФА, собственно, никто не может решать такие вопросы. Мэр может лишь сказать, что он не может обеспечить безопасность, поэтому матч проводить не надо. И в соответствии с регламентом «Генту» будет засчитано техническое поражение 0:3. А что-либо менять в регламенте может только УЕФА.

– Что может предпринять «Зенит» в этом случае? Кому-то пожаловаться?

– «Зенит», если захочет, может написать в УЕФА и заявить, что хочет играть в присутствии своих зрителей. Но УЕФА может принять любое решение, если почувствует, что есть какая-то угроза больших беспорядков или человеческих жертв. И надо понять одно – никакой мэр принимать такие решения не может, а тем более, вносить изменения в регламент УЕФА.