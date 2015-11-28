Мутко: «Мэр Гента ведет себя непонятно и неадекватно»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение городских властей Гента не допускать болельщиков «Зенита» на стадион в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Гента». По словам чиновника, он намерен обратиться по этому поводу к генеральному секретарю УЕФА.

«В понедельник я переговорю по телефону и направлю письмо господину Джанни Инфантино. Будем свою позицию отстаивать. Если он ее не поддержит, на ближайшем исполкоме УЕФА 11 декабря поставлю этот вопрос в более жесткой форме. Это ненормальный случай: непонятное, неадекватное поведение мэра, какие-то надуманные причины. В футболе есть такое понятие как fair-play – все должны быть в равных условиях», – говорит Мутко.

Чиновник предложил альтернативные варианты по организации этого матча.

«Если российским болельщикам запретят посещать матч, надо запретить и бельгийским болельщикам. Тогда играть надо или без зрителей, или на нейтральном поле. Если в регламенте черным по белому прописаны условия проведения матчей, то, пожалуйста, соблюдайте их».