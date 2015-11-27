Митрофанов: «Зенит» ждет официальных разъяснений УЕФА по матчу с «Гентом»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что клуб обратился в УЕФА за официальным разъяснением по вопросу проведения матча шестого тура Лиги чемпионов между петербуржцами и «Гентом».

«Еще вчера мы обратились в УЕФА с просьбой разъяснить их позицию в отношении предстоящего матча между бельгийским «Гентом» и футбольным клубом «Зенит» с учетом появившейся информации о проведении матча без зрителей между командами «Брюгге» – «Наполи» из-за повышенной угрозы террористической опасности. После заявления мэра города Гента, в котором он, по сути, признался в собственной неспособности обеспечить безопасность предстоящего матча с «Зенитом», мы повторно обратились в УЕФА за разъяснением их позиции и просьбой при принятии решения придерживаться правил равенства и fair play в части организации соревнований.

В данном вопросе равенство предполагает, что матч должен проходить при полных трибунах. И на матче должны присутствовать болельщики обеих команд. Если при наличии опасности для болельщиков обеих команд принимающая сторона не может обеспечить безопасность, матч нужно переносить на стадион в ту страну, где обеспечить безопасность возможно, позволив обеим командам получить одинаковую поддержку болельщиков», – говорит Митрофанов.