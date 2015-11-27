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Вальбуэна не удивлен появлением имени Насри в его деле

27 ноября 2015, 14:40
7

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна не удивлен, что в его дело, связанное с шантажом, оказался замешан полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри.

«У нас всегда были непростые отношения с Насри, поэтому я нисколько не удивлен этим фактом. Учитывая все новые и новые имена, которые появляются в этом деле, мне начинает казаться, что раньше я вел себя как настоящий глупец», – сказал Вальбуэна.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о причастности Насри к делу о шантаже Вальбуэна.

Источник: Le Figaro
Франция. Лига 1 Франция Лион Манчестер Сити Насри Самир Вальбуэна Матье
Комментарии (7)
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Serjik78
1448627105
Насри поднасрал в деле Вальбуэна ;)
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FanatSerj
1448628285
Такое впечатление, что его пол Франции шантажировало, всем хотелось деньжат урвать, которые ему достались в России. Бежать надо ему от этих эксплуататоров и тирании, вон Депардье плохого не посоветует )))
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Asbjorn
1448629762
Арабы, что с них взять
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ттт40
1448634735
когда уже видюху в сеть выложат???
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russell-9
1448647303
Самиры,Каримы,Саиды..Ну кто бы сомневался.
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