Вальбуэна не удивлен появлением имени Насри в его деле

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна не удивлен, что в его дело, связанное с шантажом, оказался замешан полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри.

«У нас всегда были непростые отношения с Насри, поэтому я нисколько не удивлен этим фактом. Учитывая все новые и новые имена, которые появляются в этом деле, мне начинает казаться, что раньше я вел себя как настоящий глупец», – сказал Вальбуэна.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о причастности Насри к делу о шантаже Вальбуэна.