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    Насри оказался замешан в деле с шантажом Вальбуэна

    Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри оказался замешан в деле о шантаже хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна. Такой вывод был сделан на основании прослушанных телефонных разговоров, содержание которых было подтверждено свидетелями. Таким образом, Насри был в курсе ситуации с шантажом Вальбуэна. На данный момент игрок отказывается комментировать такой исход расследования.

    Стоит отметить, что несколько недель назад форвард «Реала» Карим Бензема был арестован, а позже отпущен, на основании подозрений полиции в причастности к данному делу. Как выяснилось, он выполнял роль посредника между Вальбуэна и шантажистами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 13:45
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