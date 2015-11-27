Насри оказался замешан в деле с шантажом Вальбуэна

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри оказался замешан в деле о шантаже хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна. Такой вывод был сделан на основании прослушанных телефонных разговоров, содержание которых было подтверждено свидетелями. Таким образом, Насри был в курсе ситуации с шантажом Вальбуэна. На данный момент игрок отказывается комментировать такой исход расследования.

Стоит отметить, что несколько недель назад форвард «Реала» Карим Бензема был арестован, а позже отпущен, на основании подозрений полиции в причастности к данному делу. Как выяснилось, он выполнял роль посредника между Вальбуэна и шантажистами.