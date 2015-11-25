Арнольд: «Нас просто распирает от счастья»

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0) в матче пятого тура Лиги чемпионов.

«Нас просто распирает от счастья. Хотя нужно признать, что во второй половине нам очень повезло. Если бы ЦСКА забил, а не попал в крестовину, нам было бы некого винить, кроме самих себя. В этом эпизоде фортуна была на нашей стороне. Но в целом, я считаю, в первом тайме мы превзошли ЦСКА по игре, хотя во втором у соперников был очень сильный отрезок – минут 10-15 они играли очень хорошо», – говорит Арнольд.

По словам футболиста, «Вольфсбург» устроит только выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Наша цель – выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, так что матч против «Манчестер Юнайтед» имеет для нас суперважное значение».