«Мордовия» может провести сборы в Турции

Руководство «Мордовии« не торопится отказываться от варианта проведения сборов в Турции, ожидая спада напряженности в отношениях между странами.

«Мы пока прорабатываем вопрос о проведении зимних сборов. Один из вариантов – Турция. Но у нас еще есть время подумать, посмотреть. В том числе, как будет развиваться международная обстановка, может быть, она изменится в более благоприятную сторону.

Вариантов достаточно. Есть Кипр, другие страны. Посмотрим, что будет. Мы обдумаем этот вопрос и позже примем решение. Сейчас работаем над этим», – сказал директор саранского футбольного клуба Владимир Бибиков.

Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой «воздух-воздух» турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.