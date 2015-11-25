Шефер: «Надеюсь помочь своей команде выиграть у ЦСКА»

Защитник «Вольфсбурга« Марсель Шефер пообещал приложить все свои силы для победы в матче с ЦСКА в рамках Лиги чемпионов.

«Мы в хорошем состоянии. Полностью готовы к матчу и верим, что сможем преуспеть. Важен каждый матч, и этот – не исключение. Я неплохо сыграл против «Вердера» на выходных. Хочу проявить себя и в Москве. Нахожусь в отличной форме и надеюсь помочь своей команде выиграть», – сказал Шефер.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Вольфсбург» состоится в среду, 25 ноября, в 20:00 по московскому времени.