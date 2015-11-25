Шовковский: «Пить шампанское пока рано»

Вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский верит в то, что его клуб продолжит борьбу в Лиге чемпионов.

«Мы продолжаем борьбу в Лиге чемпионов, и это самое главное. У нас хорошие шансы выйти из группы теперь. Мяч в штангу попал? Да, это был опасный момент у наших ворот. Мы серьезно изучали „Порту“, планировали остро играть на контратаках при жесткой обороне. План на игру почти выполнили. Все игроки выложились на все сто. Мы показали, что играли единой командой. Можно сказать, что матч сегодня проходил по нашему сценарию.



Я не знал, что нам надо выигрывать с разницей в два гола, чтобы потом считать очки с „Порту“ и „Челси“, в случае победы в последнем туре над „Маккаби“. Узнал об этом только уже после матча в раздевалке. Шампанское пить пока рано, надо еще провести один матч, который тоже будет сложным», — сказал Шовковский.