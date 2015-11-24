Бернард: «Шахтер» настроен только на победу в матче с «Реалом»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Бернард выразил мнение, что крупное поражение мадридского «Реала» от «Барселоны» (0:4) в минувшем туре чемпионата Испании никак не скажется на игре «королевского клуба» в матче против «горняков» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Поражение «Реала» никак не повлияет на завтрашнюю игру. Мадридцы имеют в своем составе хороших исполнителей и показывают сильный футбол. Это совершенно разные турниры, и в Лиге чемпионов «Реал» сыграет по-другому. У «Шахтера» есть пусть небольшие, но шансы выйти из группы. Поэтому мы серьезно готовились к этому матчу, настроены только на победу и намерены взять три очка.

Не думаю, что отсутствие некоторых футболистов «Реала» скажется на игре. Это сильная команда, как и вся наша группа. В составе мадридского клуба найдутся исполнители, которые заменят выбывших. Мистер Луческу нам очень много рассказал о «Реале», мы тщательно изучали соперника, знаем о нем почти все. Поэтому думаем о победе и будем идти только вперед», – сказал Бернард.