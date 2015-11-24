Степашин: «Урал» не играет договорные матчи»

Сергей Степашин, являющийся членом исполкома РФС, заявил о непричастности «Урала» к договорным матчам.

«Хороший футбольный клуб, у которого не так много денег. Честное слово, как любитель футбола, скажу: «Урал» договорные матчи не играет», – сказал Степашин.

Во встрече 16-го тура Премьер-лиги екатеринбуржцы потерпели гостевое поражение от «Зенита» (0:3). В следующем туре 27-го ноября «Уралу» предстоит у себя дома принимать «Мордовию».

Напомним, после 16-ти сыгранных матчей «Урал» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.