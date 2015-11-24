Панченко: «Надо в любом случае побеждать, поэтому настрой у команды будет на 100%»

Форвард ЦСКА Кирилл Панченко на пресс-конференции, посвященной матчу Лиги чемпионов с «Вольфсбургом», рассказал о подготовке к предстоящей игре, а также о том, с каким настроем армейцы выйдут на эту встречу.



«По персоналиям выделять никого не буду. В первую очередь «Вольфсбург» силен командной игрой. Сегодня на теоретических занятиях мы досконально разберем соперника.



Настрой у команды будет на 100%. Мы знаем, что эта игра значит. Надо в любом случае побеждать, поэтому настрой будет сумасшедшим», — заявил Панченко.