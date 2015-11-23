Александр Глеб: «В БАТЭ все понимают, что есть шансы на плей-офф»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Байера». Игра этих команд в первом туре завершилась крупным поражением борисовчан – 1:4.

«Матч на матч не приходится. Все-таки нам предстоит матч с сильным соперником. Но мы, конечно, настраиваемся на победу. А дальше — как получится», – говорит Глеб.

За день до игры в Борисове пошел снег, но футболист считает, что это не будет для хозяев преимуществом.

«И белорусы, и немцы к такой погоде привыкшие. В Германии абсолютно идентичные погодные условия, разве что поля там получше. Сейчас у нас прошли дожди, вряд ли газон будет идеальным – скорее, мягоньким. Но сегодня главное – хороший результат. А все остальное можно пережить».

По словам Глеба, игроки БАТЭ понимают, что выход из группы реален.

«Мы хотим не просто доиграть цикл, настраиваемся на максимальный результат. Тренеры нам лишний раз не напоминают, что есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Ребята взрослые, сами все понимают. И сейчас наша судьба в наших руках».

Матч БАТЭ – «Байер» состоится вр вторник 24 ноября. Начало – в 22.45.