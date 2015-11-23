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РФПЛ. «Ростов» и «Уфа» сыграли вничью

23 ноября 2015, 20:52
11

В матче 16-го тура РФПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Уфой» – 1:1. На реализованный Полозом пенальти гости ответили мячом в исполнении Марсиньо.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа (Уфа) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Полоз (с пенальти), 28; 1:1 – Марсиньо, 54.

Ростов: Джанаев, Ротенберг (Терентьев, 74), Новосельцев, Навас, Маргасов, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Гуелор, 68), Ю Бен Су (Азмун, 67).

Уфа: Юрченко, Аликин, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Фримпонг (Осипов, 86), Зинченко, Кротов, Диего Карлос, Марсиньо (Галиулин, 78), Игбун (Фомин, 90).

Предупреждения: Ротенберг, 40; Новосельцев, 80; Навас, 87; Зинченко, 88.

Судья: Александр Егоров

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа
Комментарии (11)
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CSKA №1
1448301662
Уфа их могла и порвать,чуть не свезло
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Батяня Дон
1448301663
Что ж, жаль, что такой результат! Но все же молодцы ребята и тренер!!! Ждем в дальнейшем хороших выступлений и побед! Удачи в Краснодаре!!! Команда, МЫ С ТОБОЙ!!!!!
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compka
1448301779
расслабились .... но ничего, такая тряска очень кстати
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FanatSerj
1448302957
Сами не доиграли, ладно бы не вели в счете, то еще понятно, а то и вели и силы были и возможности, но опять этот подход, что Сослан прям не пропустит, еще как пропустит, а потом уже поздно пить боржоми и побежали и придавили и засуетились.
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Wityazz
1448312163
Бикеич просто фантастический тренер!!!!
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Сармат Ростов
1448337421
Осечка. Бывает и такое. В дальнейшем Ростову - только побед!!!
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Black Giz
1448348539
Сами виноваты. Попытались играть по счету не свезло. Надеюсь в Краснодаре сыграем лучше и победим!
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андрей андреев
1448355157
Да блиииин
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vgarakh
1448360933
Удачи Ростову в оставшихся двух встречах!!!
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