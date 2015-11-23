РФПЛ. «Ростов» и «Уфа» сыграли вничью

В матче 16-го тура РФПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Уфой» – 1:1. На реализованный Полозом пенальти гости ответили мячом в исполнении Марсиньо.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа (Уфа) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Полоз (с пенальти), 28; 1:1 – Марсиньо, 54.

Ростов: Джанаев, Ротенберг (Терентьев, 74), Новосельцев, Навас, Маргасов, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Гуелор, 68), Ю Бен Су (Азмун, 67).

Уфа: Юрченко, Аликин, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Фримпонг (Осипов, 86), Зинченко, Кротов, Диего Карлос, Марсиньо (Галиулин, 78), Игбун (Фомин, 90).

Предупреждения: Ротенберг, 40; Новосельцев, 80; Навас, 87; Зинченко, 88.

Судья: Александр Егоров

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