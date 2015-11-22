Кечинов: «Спартаку» как никогда нужна победа над «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых против «Краснодара» в 16 туре российской Премьер-лиги.

«У меня всегда только радужные ожидания перед играми «Спартака» с «Краснодаром», потому что я люблю красочный и искрометный футбол. Красно-белые всегда стараются, только им не везет в последнее время. Желаю «Спартаку» выиграть и прервать свою серию неудач. Эта победа нужна как никогда команде и, в особенности, главному тренеру.

А что касается сильных сторон «Краснодара», то можно выделить их стремление всегда играть в атакующий футбол. Этим они и привлекательны для меня как для болельщика. Но «Спартак» тоже в начале сезона пытался играть в атаке. Сейчас немного что-то не получается. Но я верю, что команда начнет более активно действовать на поле.

По счету на предстоящий матч трудно что-либо предсказывать. Голы будут забиты точно. Наверное, сыграют вничью: (1:1) или (2:2)», – сказал Кечинов.