«Мордовия» – «Динамо» Онлайн-трансляция

Что «Мордовия», что «Динамо» пока располагаются в нижней части турнирной таблицы и точно далеки от игры самих себя образца прошлого сезона. Тем не менее как раз в таких матчах командам может представиться прекрасная возможность подправить сложившееся положение.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – «Динамо». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!