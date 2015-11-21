Джеррард: «АПЛ – очень сложная лига»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о том, какие цели ставит перед собой в МЛС, где он выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси». Футболист также сравнил американскую лигу с английским чемпионатом.

«У меня в карьере были очень грустные моменты и не очень приятный опыт, который я никогда не забуду. Но безусловно, я стремлюсь к тому, чтобы стать чемпионом в МЛС. АПЛ – очень сложная лига. Каждый год два человека – Абрамович и шейх Мансур – вкладывают кучу денег в «Челси» и «Манчестер Сити», поэтому «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Арсеналу» очень сложно с ними бороться», – сказал Джеррард.