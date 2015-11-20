«Локомотив» присматривается к самому дорогому футболисту Белоруссии

Московский «Локомотив» обратил внимание на центрального защитника БАТЭ Дениса Полякова. Считается, что 24-летний игрок сборной Белоруссии является самым дорогим футболистом в истории национального чемпионата. За его трансфер БАТЭ заплатил солигорскому «Шахтеру» в 2012 году 600 тысяч долларов.

В своей карьере в составе БАТЭ Поляков провел 127 матчей, забив в них пять мячей и отдав 6 результативных передач. В сборной Белоруссии на его счету значится 14 матчей. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллионов евро.