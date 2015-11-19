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Радимов: «Ни один из футболистов «Зенита-2» от вызова в сборную не откажется»

19 ноября 2015, 23:32
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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов ответил на заявление старшего тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи о том, что некоторые игроки не хотят выступать за национальную команду.

«Я хочу ответить Дмитрию Хомухе по поводу того, что игроки отказываются ездить в сборную. Не знаю, кого он имел в виду, но за футболистов "Зенита-2" могу отвечать. Так вот, ни один из попадающих под возраст никогда в жизни от вызова в сборную не откажется, потому что защищать честь и достоинство своей страны в нашей команде принято. Как и честь родного города. За это я могу поручиться. Если кто-то из моих игроков подойдет ко мне с вопросом о том, что он не хочет ехать в сборную, то он сильно пожалеет об этом. И они об этом знают. А слова Хомухи абсолютно некрасивы, не знаю, как их назвать. Если это, конечно, касается игроков "Зенита-2".

Формировать состав – прерогатива главного тренера, и если Хомуха считает, что футболист региональной немецкой лиги сильнее, чем игрок, постоянно выступающий в ФНЛ, то это его право. Он отвечает за результат в молодежной сборной, и я в это не влезаю. Но я не позволю обижать своих ребят, с которыми я работаю, и буду их защищать всегда и везде. И все это знают. И ни один футболист, прошедший через "Зенит-2", не позволит себе отказаться от игры за сборную. То же могу сказать и про игроков "Спартака-2", с которым мы недавно играли. Про "Динамо", "Рубин" не знаю», - сказал Радимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия Зенит-2 Россия (мол) Радимов Владислав Хомуха Дмитрий
Комментарии (1)
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graf34
1447994798
Радимов молодец, что высказался...Но слова эти пока в никуда - не понял совсем смысла выступления - Хомуха никого не обвинял..просто сказал в общем, что есть такая тенденция - а если есть пару случаев - это уже тенденция...И скорее речь шла о тех, что играют в ПФЛ...
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