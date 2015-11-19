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    Хомуха: «Столкнулись с нежеланием игроков выступать за молодежную сборную»

    Старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха попробовал найти причины крупному поражению от Азербайджана (0:3) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2017 года.

    «Одной причины нет. Но есть ряд факторов. До Азербайджана мы провели два матча – товарищеский с Хорватией и отборочный с Фарерами. Добились положительных результатов. Это и снизило мотивацию у ребят. Они думали, что в игре с Азербайджаном, достаточно приложить прежних усилий. Это нас и подкосило. Нельзя отказать ребятам в старании. Но концентрация внимания в завершении атак была явно не на уровне.

    Мы столкнулись с таким фактором, как отсутствие мотивации выступать за молодежную сборную. Это реалии. Завышенная самооценка у ребят и так далее. Не готов озвучивать фамилии, так как всегда даю возможность молодым футболистам пересмотреть свое отношение к делу. Есть вещи, которые я не имею права озвучивать. Проведем тщательный анализ, донесем руководству РФС о сложившейся ситуации. А они уже примут какое-то решение», - сказал Хомуха.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2015 22:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 ноября 2015, 08:46

      Нежелание играть за молодежку потом плавно выливается в нежелание играть за основную сборную! Один раз вызовут в сборную и можно пальцы растопыривать и отбивать зп побольше! Страна не пуганых идиотов! Боже мой!

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 ноября 2015, 07:52

      Мда
      Зажрались совсем ребятки

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      Рейтинг: +25

      OritanVovka 20 ноября 2015, 04:21

      Мы введем лимит, что бы играли наши футболисты, и были варианты для сборной России, но мы их брать в сборную не будем, а будем натурализировать иностранцев . . .

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 ноября 2015, 22:42

      Мудко знает выход из данной ситуации,взять пару бразильцев и все нормально будет.Вместо того,что бы платить иностранным тренерам огромные деньги,постройте 10000 школ футбольных!Дебилы сука!

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