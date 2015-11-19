Хомуха: «Столкнулись с нежеланием игроков выступать за молодежную сборную»

Старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха попробовал найти причины крупному поражению от Азербайджана (0:3) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2017 года.

«Одной причины нет. Но есть ряд факторов. До Азербайджана мы провели два матча – товарищеский с Хорватией и отборочный с Фарерами. Добились положительных результатов. Это и снизило мотивацию у ребят. Они думали, что в игре с Азербайджаном, достаточно приложить прежних усилий. Это нас и подкосило. Нельзя отказать ребятам в старании. Но концентрация внимания в завершении атак была явно не на уровне.

Мы столкнулись с таким фактором, как отсутствие мотивации выступать за молодежную сборную. Это реалии. Завышенная самооценка у ребят и так далее. Не готов озвучивать фамилии, так как всегда даю возможность молодым футболистам пересмотреть свое отношение к делу. Есть вещи, которые я не имею права озвучивать. Проведем тщательный анализ, донесем руководству РФС о сложившейся ситуации. А они уже примут какое-то решение», - сказал Хомуха.