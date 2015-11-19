Семин: «О сухом законе для спортсменов речи не идет»

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал недавний обзор судебной практики по разрешению трудовых споров, и высказался, что увольнять футболиста за употребление алкоголя вне игрового и тренировочного процесса нельзя.

«Думаю, что речи о сухом законе для спортсменов идти не может. Спортсмен — свободный человек. У него есть отпуск, выходной. И наказывать спортсмена просто за сам факт того, что он выпил или закурил в его свободное время, — неправильно. И вообще, как определить, что спортсмен когда-то употребил алкоголь? Фото или видео в СМИ — это очень спорный момент, поскольку существует монтаж.

Другое дело, если речь идет не просто об употреблении спиртного как таковом, а о нарушении предписанного режима. Спортсмен, который употребляет алкоголь в нарушение режима и не держит спортивную форму, сам себя наказывает.

И в команде такого, естественно, никто держать не будет», — сказал Семин.