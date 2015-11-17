Пименов: «Интересно посмотреть, как Черышев впишется в состав»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов признался, что ждет появления на поле Дениса Черышева в предстоящем матче со сборной Хорватии.

«Я жду его появления на поле, так как Денис – единственный представитель зарубежного чемпионата, а тем более из такого клуба, как «Реал«. Пусть он не всегда там играет, но, выступая на правах аренды за другие испанские коллективы, он всегда старался себя проявить. Достаточно интересно было бы посмотреть на то, как он впишется в состав», – признался Пименов.

Товарищеский матч Россия – Хорватия состоится во вторник, 17 ноября, в 19:00 по московскому времени.

Полностью эксклюзивное интервью Руслана Пименова можно прочитать на страницах «Бомбардира».