Пирло согласился сыграть за «Антальяспор»

Президент «Антальяспора» Гюльтекин Генджер рассказал о ходе переговоров об аренде полузащитника «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло. В ходе них было получено принципиальное согласие о том, что бывший игрок «Милана» и «Ювентуса» проведет восемь матчей чемпионата Турции за «Антальяспор».

«Мы провели переговоры с агентом Пирло. Он подтвердил, что Пирло готов сыграть в Турции восемь матчей за нашу команду» – заявил Генджер.

«Антальяспору» придется раскошелиться на два миллиона евро за восемь матчей.