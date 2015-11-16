Бибрас Натхо: «Если мы окажемся в Лиге Европы, будем нацеливаться на победу в турнире»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о целях московского клуба на евроарене в нынешнем сезоне.

«Я предпочитаю продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Если мы окажемся в Лиге Европы, будем нацеливаться на победу в турнире», – написал Натхо на своей странице в Twitter.

По его словам, он готов выступать за ЦСКА еще долго.

«Хоть 10 лет! Но этот сезон складывается не так хорошо. Посмотрим, загадывать не буду».

Также футболист рассказал о переходе в стан армейцев своего родственника Амира Натхо.

«Переход в ЦСКА – это был его выбор. Когда он спросил моего мнения, я сказал, что думаю, но выбор был только его. У него была небольшая травма. Плюс он еще молод. Ему требуется еще немного времени. Надо работать, и все получится».