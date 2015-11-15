Ткачук: «Зенит-2» создан для того, чтобы игроки поднимались в основную команду»

Нападающий «Зенита-2» Денис Ткачук выразил мнение, что ситуации с недостаточным количеством футболистов в заявке на игру нормальны для фарм-клубов.

«Зенит»-2 создан для того, чтобы игроки поднимались в основную команду. Если кто-то травмируется в «Зените», мы должны приходить туда и усиливать команду. Даже если мы сидим на лавке, мы все равно помогаем. В последний раз так и получилось, что в основе многие не смогли играть, и пришлось брать игроков из «Зенита»-2. Из-за этого фарм-клуб страдает, но мы выберемся из этой ситуации с гордостью», – сказал Ткачук.