Иванов: «Кубань» можно назвать неудобным соперником для «Терека»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мненим относительно предстоящего матча с «Кубанью» в рамках 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. По словам футболиста, после смены тренера краснодарская команда находится на подъеме.

«Кубань» – это серьезный соперник. У них поменялся тренер, после чего наблюдается явный подъем и эмоциональный, и игровой. У нас не очень хорошая статистика в матчах с этим клубом, мы в последнее время никак не можем их обыграть. Либо терпим поражение, либо играем вничью. Такое бывает. Наверное, эту команду можно назвать неудобным для нас соперником. Начало сезона они провели не очень хорошо», – сказал Иванов.