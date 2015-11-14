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    Россия - Португалия. Онлайн-трансляция

    После того как сборная России заняла второе место в отборочной группе к Чемпионату Европы, подопечные Слуцкого начинают свою подготовку к Евро-2016. Первым соперником для них будет сборная Португалии. У хозяев поля не значатся в заявке Кокорин, Тарасов, Шатов и Смольников, а у гостей не примут участия в игре Моутиньо и главная звезда – Криштиану Роналду, однако и без своего полузащитника португальцы представляют собой опасную команду, способную дать серьезный бой. Матч пройдет на стадионе "Кубань" в Краснодаре, который скорее всего посетит более 25 тысяч болельщиков.

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Россия - Португалия. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +288

      Cнег 14 ноября 2015, 18:25

      Полтора тайма впереди: игра ни о чём. ЗАДОЛБАЛИ защи Бояться своей техники: никто не может сделать передачу на ход в п/защиту... Слуцкий воспитывает в защитниках не осторожность, но ТРУСОСть! Взрослые мужики, не в состоянии один в один обыграть никого а Европе... ТЬФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
      УУУ....

      0
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      Рейтинг: +16

      Forwart 14 ноября 2015, 09:54

      Никто не пойдёт после терактов во Франции. Если РФС и Мин спорта не такие жадные до денег моральные уроды - то они должны отменять игру

      -1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Forwart 14 ноября 2015, 11:51

      Это с чего бы?

      1
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