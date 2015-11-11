«Бешикташ» заинтересован в трансфере Озбилиза

Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» и сборной Армении Арасу Озбилизу. Cтамбульский клуб собирается заполучить футболиста уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает Hurriyet.com. Отмечается, что Озбилиз, родившийся в Турции, сам не против переезда в турецкий чемпионат.

В этом сезоне Озбилиз сыграл за «Спартак» в 9 матчах, отметился одним голом и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость армянского полузащитника в 3,5 миллиона евро.