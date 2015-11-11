Колосков: «Настаивал на срочном увольнении Капелло»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что он в категорической форме настаивал на увольнении главного тренера сборной России Фабио Капелло.

«Если рассматривать турнир целиком, то были большие сомнения по поводу попадания команды в финальную стадию ЧЕ-2016 напрямую. Я об этом неоднократно говорил и настаивал в категорической форме на срочном увольнении Капелло. Слава богу, это произошло, и уже в четырех играх при Слуцком наша команда одержала победы. Поэтому можно сказать, что сборная реализовала ожидания специалистов и болельщиков. Ведь после жеребьевки многие называли Россию фаворитом.



Не стало неожиданным, что к сборной под руководством Капелло пропал интерес. Здесь как раз все закономерно. Когда нет результата, команда не играет, а мучается, футболисты не знают, что делать, то понятно, что у зрителей пропадает желание ходить на футбол. Пришла ли пора ставить на сборную отечественного тренера? Трудно сказать, поскольку и зарубежные тренеры есть хорошие, но в данной ситуации это было самым разум­ным решением. Времени на эксперимент уже не было.



Любому зарубежному специалисту даже самой высокой квалификации нужно время, чтобы познакомиться с игроками, командой, проанализировать игру, учесть ошибки. Но его уже не оставалось. Выбор Слуцкого стал закономерным, потому что в ЦСКА, по сути, играет половина стартового состава сборной. В такой ситуации подобное совмещение принесло пользу национальной команде. Это был абсолютно логичный шаг, который предпринял глава РФС Виталий Мутко», – сказал Колосков.