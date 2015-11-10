Вальдано: «Сейчас Роналду не получает удовольствия от футбола»

Экс-гендиректор «Реала» Хорхе Вальдано высказал свое мнение о причинах игрового спада у форварда «сливочных» Криштиану Роналду.

«Криштиану предпочел бы играть в атаке слева, как и всегда. Сейчас он не получает удовольствия от футбола.

Трудно сказать, почему так происходит. Возможно, из-за позиции, возможно, потому что он не забивает. Но он играет как будто из-под палки», — отметил Вальдано.

Напомним, что португалец отличился трижды в последних восьми матчах за королевский клуб.